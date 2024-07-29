Bandırma Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde Şiddet Skandalı - Son Dakika
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Bandırma Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde Şiddet Skandalı

Bandırma Belediyesi'ne ait Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde bir öğretmen tarafından 4 yaşındaki öğrenciye uygulanan şiddetin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Baba Cengiz Özşaylan, olayın örtbas edilmek istendiğini iddia etti.

29.07.2024 13:28
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Bandırma Belediyesi'nin gündüz bakımevinde yaşanan skandalın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bandırma Belediyesi'ne ait Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde bir öğretmen tarafından 4 yaşındaki öğrenciye uygulanan şiddetin kamera kaydı görüntüleri ortaya çıktı. Belediye yetkililerinin açıklamalarının aksine, C.U. adlı öğretmenin 4 yaşındaki öğrencisinin eline tırnaklarını geçirerek yaraladığı görüntülerle ortaya çıktı.

Çocuğunun gündüz bakım evinde yaşadığı kabus dakikalarının görüntülerinin ortaya çıktığını belirten baba Cengiz Özşaylan ayrıca bir de açıklama yayınlayarak olayın iç yüzünü anlattı.

Cengiz Özşaylan'ın iddialarına göre kreşte çocuğa karşı sistematik bir şekilde işkence durumunun söz konusu olduğu ifade edilirken olayın örtbas edilmek istendiği de belirtildi. Özşaylan, "Olayın ardından bir belediye yetkilisi bize hediyeler teklif etti ancak kabul etmedik. Bize bu tip şeylerle geldiler. Ben ısrarla bir yıl geriye dönük kamera görüntülerini görmek istedim. Bize savcılık izniyle bu görüntülerin verilebileceği söylendi. Sonrasında biz de savcılık kanalıyla görüntüleri talep ettik ancak 6 aya dönük kamera görüntüleri yok edildi. Bize görüntüler verilmedi. Bu arada öğretmen C.U. görevinden uzaklaştırılmıştı. Dava sonuçlanmadan, yani hiçbir sonuca varılmadan kısa bir süre sonra öğretmen işe geri alındı. Bu olaylar yaşandıktan sonra kamera görüntülerindeki diğer öğretmenin de duyarsız davrandığı gözümüzden kaçmadı. Çocuğum ağlarken ve arkadaşları yanına giderken iki öğretmen de bunu umursamadı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma Belediyesi Gündüz Bakımevi'nde Şiddet Skandalı - Son Dakika

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