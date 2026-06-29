Bandırma\'da eski askeri çamlıkta çıkan yangın söndürüldü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eski askeri çamlık alanda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Bandırma ilçesi Erdek yolu üzerinde bulunan eski askeri çamlık alanda çıktı. Çamlık alandan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını ağaçlık alana daha fazla yayılmadan kontrol altına aldı. Ekiplerin yürüttüğü çalışma sonucu yangın tamamen söndürülürken, bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - BALIKESİR