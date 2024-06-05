Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.B. isimli şahıs tutuklandı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şahsın üzerinde 58 adet zanax ve 39 adet lamictal ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira paraya da el konuldu. Şüpheli A.B. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

05.06.2024 16:36
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen A.B. isimli şahıs tutuklandı.

Bandırma sahil bandı civarında bir şahsın uyuşturucu madde satmak istediği yönünde bilgi alınması üzerine emniyet ekipleri tarafından yapılan çalışmada; Olay yerinde bulunan, bilgi sahibi C.A. ve S.U. isimli şahıslar, daha önceden tanımadıkları bir şahsın kendilerine 1000 lira karşılığında uyuşturucu hap temin edebileceğini beyan ettiler. Yapılan araştırma ile olay yerinden çok uzaklaşmadan yakalanan Şüpheli A.B'nin yapılan kontrollerinde, kendisine ait hırkanın cebinden 58 adet zanax ve 39 adet lamictal ele geçirildi. Ayrıca, uyuşturucu hap ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 575 lira paraya el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheli A.B. (27) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırma'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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