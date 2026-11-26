Bangkok'ta Bangchak petrol deposundaki patlamada alevler yükseldi, tahliye çağrısı yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta Bangchak petrol deposunda meydana gelen patlamada alevler gökyüzüne yükseldi ve yoğun duman oluştu. Olay yerine itfaiye ile sağlık ekipleri sevk edilirken yetkililer çevredekileri bölgeden ayrılmaya çağırdı; can kaybı bildirilmedi.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir petrol deposunda patlama meydana geldi, çevre sakinlerine tahliye çağrısı yapıldı.
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangchak petrol deposunda patlama meydana geldi. Gökyüzüne alev topu ve yoğun duman yükseldi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yetkililer deponun yakınında bulunanlara derhal bölgeyi boşaltmaları çağrısında bulundu.
Şu ana kadar can kaybı bildirilmedi.
Kaynak: İHA
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