Bangkok'taki Yangında 27 Ölü - Son Dakika
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Bangkok'taki Yangında 27 Ölü

12.07.2026 23:53
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Tayland'ın Bangkok kentinde bir eğlence mekanındaki yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Tayland'ın başkenti Bangkok'taki bir eğlence mekanında çıkan yangında en az 27 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta gece saatlerinde bir eğlence mekanında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yerel kaynaklara göre, başkentin Chatuchak bölgesindeki bir barda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında en az 27 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, işletmenin girişinden şiddetli alevlerin ve yoğun dumanların yükseldiği görülürken, vatandaşların panik içinde kaçmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangını yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı bildirildi.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, 27 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralanan bazı kişilerin ise hastaneye kaldırıldığını söyledi. Charnvirakul, yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Charnvirakul, mekanda sahne alan bir müzisyenin elektrikler kesilmeden önce sahnenin yakınındaki bir elektrik panosundan duman yükseldiğini gördüğünü aktardığını belirtti. Elektrik kesintisinin ardından bir patlama sesi duyulduğunu ve kısa sürede mekanı yoğun dumanın kapladığını söyleyen Başbakan Charnvirakul, hayatını kaybedenlerin büyük bölümünün işletmenin arka kısmındaki tuvaletlerde bulunduğunu ifade etti. - BANGKOK

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Tayland, Bangkok, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bangkok'taki Yangında 27 Ölü - Son Dakika

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