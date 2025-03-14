Banka Çalışanı Kalp Krizi Geçirdi

Banka çalışanı bindiği araçta kalp krizi geçirdi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta bir banka çalışanı çalıştığı bankanın yakınındaki caddede bulunan araca bindikten sonra direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Cem A.'nın tedavisi sürüyor.

Olay sabah saatlerinde Gazipaşa Caddesi'nde yaşandı. Cadde üzerinde özel bir bankada gişe memuru olarak çalıştığı öğrenilen Cem A. bankanın yakınında bulunan park halindeki araca bindi. Direksiyon başında kalp krizi geçiren adamı görenler imdadına yetişti.

Araçtan indirilen çalışanı olduğu iddia edilen bir adam şoför koltuğunda kalp krizi geçirdi. Adamı görenler hem durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri adama ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü.

Cem A. hastanede tedavi altına alındı.