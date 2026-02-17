Banka hesabı başına dert açtı - Son Dakika
Banka hesabı başına dert açtı

Banka hesabı başına dert açtı
17.02.2026 16:48  Güncelleme: 16:54
Kayseri'de bir şahsı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan M.K., mahkeme tarafından 4 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Sanık, bankada hesap açtırmasının arkadaşının etkisiyle olduğunu belirtti.

Arkadaşının ısrarı ile bir bankada hesap açtırdığını belirten sanık; dolandırıcılık iddiasıyla yargılandığı davada 4 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kayseri'de A.N. isimli şahsı telefonda dolandırdığı iddiasıyla yargılanan M.K.; Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bir başka suçtan Konya'da tutuklu bulunan M.K. duruşmaya SEGBİS ile katıldı. H.Ü. isimli arkadaşının banka hesabını kiraya verebileceğini söylediğini, bunun üzerine hesap açtığını ancak bu hesaptan hiç para çekmediğini belirten M.K. savunmasında; "İfadeye çağrıldığımda 90 kadar mağdurun olduğunu öğrendim. Hesaplar bana ait olsa da para girişleri hakkında bilgim yok. Suçsuzum ama suçsuzluğumu anlatamıyorum" dedi. M.K.; kendisine hesap açtıran H.Ü.'nün farklı gerekçelerle sık sık telefonunu kullandığını belirterek, kendisinin suçsuz olduğunu söyledi. M.K.; maddi durumu elvermediği için istemesine rağmen zarara uğrayanların zararını karşılayamadığını da sözlerine ekledi.

Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti M.K.'ye A.N.'nin zarar gördüğü olayla ilgili olarak 4 yıl hapis ve 22 bin lira adli para cezasına hükmetti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

