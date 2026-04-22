Barajda Boğulan Yaşlı Adam Bulundu

Adıyaman'da Atatürk Barajı'na girerek suda boğulan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüç köyü yakınlarında 89 yaşındaki Abuzer Tanrıverdi, Atatürk Barajı'na girdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilen Tanrıverdi, su içerisinde kayboldu. İhbar üzerine olay yerine Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis dalgıç ekipleri, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Köylüler tarafından sudan çıkarılan Tanrıverdi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Tanrıverdi'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN