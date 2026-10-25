Bartın Amasra\'da kayaların düştüğü yolda 13 karavan güvenli bölgeye alındı

Bartın Amasra'da kayaların düştüğü yolda 13 karavan güvenli bölgeye alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bartın'ın Amasra ilçesi Küçük Liman bölgesinde araç büyüklüğündeki kayalar turist karavanlarının bulunduğu yola düştü. Yolda araç ve insan bulunmaması faciayı önlerken, ekiplerin müdahalesiyle 13 karavan güvenli bölgeye alındı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde kaya parçaları, karavanların bulunduğu yola düştü. 13 karavan, ekiplerin müdahalesi ile güvenli bölgeye alındı.
Bartın'ın Amasra ilçesi Küçük Liman bölgesinde turist karavanlarının bulunduğu bölgede kayalıklar yolun üzerine düştü. Araç büyüklüğündeki kayaların yola düştüğü sırada yolda araç ve insan bulunmaması büyük bir faciayı önledi. 10 turist karavanı güvenli bölgeye çıkarıldı.
Amasra Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçüğün diğer tarafında kalan 10 karavanı kontrollü şekilde heyelanın meydana geldiği bölgeden güvenli alana çıkardı. Bölgede yaya ve araç girişini engellemek amacıyla bariyerler oluşturuldu.
Kaynak: İHA
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