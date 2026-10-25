Bartın Amasra'da kayaların düştüğü yolda 13 karavan güvenli bölgeye alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın Amasra'da kayaların düştüğü yolda 13 karavan güvenli bölgeye alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Bartın Amasra\'da kayaların düştüğü yolda 13 karavan güvenli bölgeye alındı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bartın Amasra\'da kayaların düştüğü yolda 13 karavan güvenli bölgeye alındı
Haber Videosu

Bartın'ın Amasra ilçesi Küçük Liman bölgesinde araç büyüklüğündeki kayalar turist karavanlarının bulunduğu yola düştü. Yolda araç ve insan bulunmaması faciayı önlerken, ekiplerin müdahalesiyle 13 karavan güvenli bölgeye alındı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde kaya parçaları, karavanların bulunduğu yola düştü. 13 karavan, ekiplerin müdahalesi ile güvenli bölgeye alındı.

Bartın'ın Amasra ilçesi Küçük Liman bölgesinde turist karavanlarının bulunduğu bölgede kayalıklar yolun üzerine düştü. Araç büyüklüğündeki kayaların yola düştüğü sırada yolda araç ve insan bulunmaması büyük bir faciayı önledi. 10 turist karavanı güvenli bölgeye çıkarıldı.

Amasra Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçüğün diğer tarafında kalan 10 karavanı kontrollü şekilde heyelanın meydana geldiği bölgeden güvenli alana çıkardı. Bölgede yaya ve araç girişini engellemek amacıyla bariyerler oluşturuldu.

Kaynak: İHA
3. SayfaturistAmasraBartınGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor Artvinli emekli tedavi için iki arabasını sattı: Her ay ilaca 5-6 bin lira veriyor
Oyuncu Engin Altan Düzyatan’ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka’da cenaze töreni düzenlendi Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın babası Mevlan Düzyatan için Karşıyaka'da cenaze töreni düzenlendi
Jose Mourinho’dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı
Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür Saadet Partisi liderinden hükümete beklenmedik teşekkür
Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın’a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı Uluslar Ligi maçları yaklaşırken Sergen Yalçın'a kötü haber: Milli yıldız sakatlandı
İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında
İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu İstanbul Barosu’nun yeni başkanı Ümit Kocasakal oldu
21:50
Meloni’nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya’da tartışma yarattı
Meloni'nin parmağındaki yüzüğün fiyatı İtalya'da tartışma yarattı
21:47
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
Eski Fenerbahçeli Szymanski, Rennes formasıyla yeniden doğdu
21:29
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
Bilet bulamayan Bursaspor taraftarı maçı stadın çevresindeki evlerde takip etti
21:07
Iheanacho yine golünü attı, Bursaspor lider oldu
Iheanacho yine golünü attı, Bursaspor lider oldu
20:55
Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5’e taktı
Göztepe, Fenerbahçe maçı öncesi vitesi 5'e taktı
20:16
Mide bulandıran iddia Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
Mide bulandıran iddia! Mustafa Sarıgül sessizliğini bozdu
19:15
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın görevden alındığı iddia edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 22:07:09. #7.12#
SON DAKİKA: Bartın Amasra'da kayaların düştüğü yolda 13 karavan güvenli bölgeye alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei