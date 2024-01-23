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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Cenaze törenine Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Baş Denetçi Şeref Malkoç da katıldı. Cenaze namazının ardından Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi Asri Mezarlık'taki aile kabristanına defnedildi.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu\'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu son yolculuğuna uğurlandı
23.01.2024 - 14:12,
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Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Hatice Fırıncıoğlu, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Baş Denetçi Şeref Malkoç'un katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Başkan Fırıncıoğlu'nun evinin önünde gerçekleşen Kur'an-I Kerim tilavetinin ardından Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi Şadırvan Cami'nin avlusuna getirildi. Oldukça üzgün olduğu görülen Başkan Fırıncıoğlu, taziyeleri kabul etti. Öğle namazının ardından ise kılınan cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Baş Denetçi Şeref Malkoç, çok sayıda belediye başkanı, parti temsilcisi, belediye başkan adayları, müdürler, sevenleri ve yakıları katıldı.

Yapılan duaların ardından Hatice Fırıncıoğlu'nun cenazesi defin edilmek üzere Halatçıyaması mevkiinde bulunan Asri Mezarlık'taki aile kabristanına gönderildi. - BARTIN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu'nun eşi Hatice Fırıncıoğlu son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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