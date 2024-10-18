Bartın'da sağanak yağış devam ediyor
BARTIN - Bartın'da 3 gündür devam eden sağanak yağış etkisini sürdürüyor
Bartın'da 3 gündür aralıklarla yağan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman güneş açtığı şehirde, aniden bastıran yağışlar, insanlara zor anlar yaşatıyor. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı evlerin çatılarındaki su olukları da yeterli olmazken, yollarda ise su birikintileri oluşuyor.
Yağışlardan etkilenen hayvanlar ile yağmura hazırlıksız yakalanan insanlar, ev ve işyerlerinin önlerine sığınarak sığınarak, yağışların dinmesini bekliyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bartın'da 3 Günlük Sağanak Yağış - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?