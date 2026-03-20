Bartın\'da 4 Saatte 3 Kaza: 5 Yaralı

Bartın'da aynı yolda 4 saat içerisinde 3 ayrı kaza meydana geldi. Kazalarda 5 kişi yaralandı.

Tuna Mahallesi 216. Cadde üzerinde saat 13.00 ile 17.00 arasında 3 ayrı kaza meydana geldi. İlk kazada, ıslak zeminde yoldan çıkan bir otomobil, yol kenarındaki demir bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metre aşağı düştü. Ters dönen araçta bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine yaklaşık 250 metre uzaklıkta meydana gelen ayrı bir kazada motosiklet yoldan çıkarak devrildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saat 17.00 sıralarında meydana gelen üçüncü kazada ise kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki trafik levhalarına ardından ise aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan 2 kişi Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bayramın ilk gününde 4 saat içerisinde meydana gelen 3 kazada yaralanan 5 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaralı yakınları ise yağış nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. - BARTIN