Bartın'da Elektrikli Bisiklet Kazası

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Bartın'da meydana ilginç kazada, elektrikli bisiklet ile metrelerce uzunluğunda demir boru taşıyan genç, dengesini kaybederek, yola düştü. Tekrar toparlanarak yola devam eden gencin kaza görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

Bartın'da Sanayi Kavşağı'ndan Gölbucağı kavşağı istikametine giden elektrikli bisiklet sürücüsü, önüne koyduğu metrelerce uzunluğundaki demir boruyu taşıdı. Bir süre sonra dengesini kaybeden sürücü tekrar dengesini toparlayamadı. Elektrikli bisiklet ve sürücü yola devrilirken, demir boruda yol ortasına düştü. Kaza esnasında yolda seyir eden herhangi bir aracın bulunması ise faciayı önledi.

Kaza da durdurmadı

Kaza anı ise elektrikli bisikletin arkasından seyir eden bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Kazanın ardından tekrar toparlanan genç sürücü demiri de yoldan kaldırdı. Sürücünün bir süre sonra demiri tekrar elektrikli bisikletin önüne koyarak, yola devam ettiği öğrenildi. - BARTIN