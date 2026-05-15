Bartın\'da Engelliler Haftası Şenliği

15.05.2026 21:04
Bartın'da düzenlenen şenlikte engelliler ve evlilik hazırlığındaki çiftler bir araya geldi.

Bartın'da Engelliler Haftası ve Aile Günü nedeniyle düzenlenen şenlikte, özel eğitim alan engelliler ile evlilik hazırlığında olan çiftler buluştu. Etkinlikte valiye çok sevdiğini söyleyen engelli kadının mutluluğu duygusal anlara neden oldu.

Bartın Gündüz Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi bahçesinde 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve 15 Mayıs Aile Günü nedeniyle şenlik düzenlendi. Şenliğe Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yavuz Korkmaz, il protokolü engelli bireyler, aileleri ile evlilik hazırlığında bulunan çiftler katıldı.

Mangalların yapıldığı etkinlikte, yüzleri boyanan engelli çocuklara pamuk şeker, balon ve çikolata gibi ikramlar yapıldı. Çeşitli oyun ve eğlenceli aktivitelerle, gönüllerince zaman geçiren engelliler, palyaçolarla birlikte dans edip, göbek attı. Engellilerin mutluluğuna Bartın Valisi Nurtaç Arslan da eşlik etti. Masaları tek tek dolaşan Vali Nurtaç Arslan, onlarla sohbet ederek, engelli ve ailelerinin hatıra fotoğrafı taleplerini geri çevirmedi. Vali Arslan'ı görünce mutlulukları gözlerinden okunan engelliler, Vali Arslan'a sevgi gösterisinde bulundu.

Duygulandıran mutluluk

Tekerlekli sandalye ile programa katılan 37 yaşındaki Zehra İşkesen, fotoğraf talebini geri çevirmeyen Vali Arslan'a "Seni çok seviyorum" dedi. Nurtaç Arslan'ın da, "Ben de seni çok seviyorum" demesinin ardından ise engelli kız büyük sevinç yaşadı. Zehra İşkesen'in mutluluğunu gören Vali Arslan ve yanındaki protokole duygusal anlar yaşadı.

Vali Arslan, "Çok kıymetli engelli bireylerimiz ve değerli aileleri ile piknikte bir araya geldik. Çok hoş güzel vakit geçirdik. eğlencelerine ortak olduk. Engelli bireylerimizin de toplumun bir ferdi olduğunu, azim, başarı ve fedakarlıklarının bize ne kadar cesaret ve ilham verdiğini bir kez daha görmüş olduk. Bugün uluslararası Aile Günü. Evlenecek olan, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzden destek alan gençlerimize bilgilendirme yapıldı, eğitim verildi. Bu gençlerimiz de bu şenliğe katıldı. Aile toplumun temeli. Özellikle kültürümüzde ailenin önemini anlatmaya gerek yok. Bu etkinlikle, ailenin önemini vurgulamış olduk" diye konuştu. - BARTIN

Kaynak: İHA

