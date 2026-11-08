Bartın'da iddiaya göre avda kuzenini vuran şahıs gözaltına alındı, kuzeni hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da iddiaya göre avda kuzenini vuran şahıs gözaltına alındı, kuzeni hayatını kaybetti

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Bartın\'da iddiaya göre avda kuzenini vuran şahıs gözaltına alındı, kuzeni hayatını kaybetti
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Bartın'da domuz avına çıkan iki kuzen bir süre sonra ayrıldı; şahıs, çalılardan gelen sesi yabani hayvan sanıp av tüfeğiyle ateş etti. İddiaya göre kazayla vurulan kuzeni hayatını kaybederken şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

Bartın'da ormanda domuz avına çıkan şahsın kazayla vurduğu kuzeni hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İ.Y., amcasının oğlu Muhittin Y. ile Akağaç köyü Göcü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıktı. Bir süre birlikte avlanan iki kuzen, daha sonra farklı bölgelerde dolaşarak avlanmaya devam etmek üzere birbirlerinden ayrıldı. Ormanlık alanda ayrı noktalarda ilerleyen kuzenlerden İ.Y., iddiaya göre bir süre sonra çalıların arasından gelen hışırtıyı duydu. Sesin bir yabani hayvandan geldiğini düşünen İ.Y., sesin geldiği yöne doğru av tüfeğiyle ateş etti. İ.Y, ateş ettiği yere gittiğinde ise amcasının oğlu Muhittin Y.'yi kanlar içerisinde gördü. Büyük bir şok yaşayan İ.Y., vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine ve jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, Muhittin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alırken, yapılan incelemenin ardından Muhittin Y.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri İ.Y'yi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Jandarma3. SayfaYabaniBartınGüncelSon Dakika

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