Bartın\'da Kafa Kafaya Çarpışan Otomobillerde Bir Kişi Hayatını Kaybetti

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Bartın'da iki otomobil kafa kafaya çarpışırken, kazada sürücülerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan Karabük istikametine giden Satı Kıraç (64) yönetimindeki 78 AJ 156 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Cahit Dönmez (37) idaresindeki 34 JS 016 plakalı otomobil, Kirazlıköprü Barajı mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. Kazada, her iki sürücü de araçta sıkışırken, olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralı sürücülerden Satı Kıraç, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer sürücü Cahit Dönmez'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. - BARTIN