Bartın'da Kontrolden Çıkan Araç İş Yerine Çarptı, 3 Kişi Ölümden Saniyelerle Kurtuldu

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Bartın'da sürücüsünü kontrolünden çıkan araç, iş yerine çarparak durabildi. Kaza esnasında kaldırımda yürüyen 3 kişi ise saniyelerle ölümden kurtuldu

Bartın Kavaklı Caddesi Eski itfaiye önünde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, kaldırıma çıkarak iş yerine çarptı. Kaldırımda bulunan 2 kadın ve 1 erkek ise kazadan saniyelerle kurtuldu. Kaldırımda yürüyen kadınlar gösterdikleri anlık refleks ve manevra ile araçtan ve aracın çarparak fırlattığı kovadan son anda kurtuldu.

Aracın üzerine geldiğini son anda fark eden erkek şahıs ise büyük bir panikle kaçmaya çalıştı. Şahıs, aracın park halinde bir otomobile çarparak yavaşlaması ile kazadan kurtuldu.

Öte yandan henüz sebebi bilinmeyen kazada iş yerinde ve araçlarda maddi hasar meydana geldi - BARTIN