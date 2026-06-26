Bartın'da motosiklet kazası: 4 yaralı

Bartın'da motosikletin çarptığı otomobil devrildi. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'dan İnkumu istikametine seyir halindeki 34 FUJ 761 plakalı motorsiklet, yolda U dönüşü yapan Zeki Ç. idaresindeki 74 BN 660 plakalı otomobile çarptı. Kazada otomobil devrilirken, motosiklette bulunan 2 kişi yola savruldu. Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı sürücü Zeki Ç., olay yerinde gözyaşlarını tutamadı. Olay yerine gelen yaralı yakınları da gözyaşı döktü.

Kazada yaralanan 4 kişi, ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, motosiklette bulunan 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ulaşımın kontrollü sağlandığı karayolundaki trafik, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü. - BARTIN