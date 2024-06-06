Bartın'da motosikletli kurye hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bartın'da motosikletli kurye hayatını kaybetti

Bartın-Zonguldak Karayolu'nda seyir halinde olan 17 yaşındaki motosikletli kurye, refüje çarparak devrilen motosikletten düşerek hayatını kaybetti. Sürücü belgesi bulunmayan genç kuryenin cenazesi aile kabristanına defnedildi.

06.06.2024 21:36
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Bartın'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 17 yaşındaki motosikletli kurye toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın-Zonguldak Karayolu'nda seyir eden E.M. (17) idaresindeki 74 AZ 988 plakalı motosiklet, Gecen köyü mevkiinde refüje çarparak devrildi. Devrilen motosikletten düşerek metrelerce sürüklenen sürücü, olay yerinde hayatını kaybetti. E.M.'nin yaklaşık bir aydır motokurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Sürücü belgesi bulunmadığı belirtilen genç kuryenin cenazesi, Bartın'ın Karamazak köyünde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da motosikletli kurye hayatını kaybetti - Son Dakika

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