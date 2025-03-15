Bartın'da Patlama ve Yangın Panik Yarattı

Peş peşe patlamaların ardından alevler yükseldi

Patlama sesine uyanan mahalleli alevlerle karşı karşıya kaldı

BARTIN - Bartın'da bir apartmanın bahçesinde önce patlama sesleri duyuldu. Seslere uyanan mahalleli kamelyadan yükselen alevleri görünce panik yaşadı.

İddiaya göre Bartın'ın Cumhuriyet Mahallesi 48 Nolu Sokak'ta bulunan bir apartmanın kamelyasında, gece saat 01: 00 sıralarında art arda patlama sesleri duyuldu. Patlama sesleri ile uyanan mahalleli, panik yaşadı. Kamelyadan yükselen alevleri gören vatandaşlar, 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine ise bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye sevk edildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.

Patlama seslerine ve yangına havai fişek ya da kamelyadaki elektrik kablolarının neden olduğu iddia edilirken, yangının çıkış sebebinin itfaiyenin yapacağı tespitin ardından netleşeceği öğrenildi. Yangın ve patlamalar nedeniyle yaralanan olmadığı ve bir kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi.