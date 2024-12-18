Bartın'da Sokakta Sızan Alkollü Şahıs Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Bartın'da Sokakta Sızan Alkollü Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Bartın\'da Sokakta Sızan Alkollü Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

Bekçiler, sokakta hareketsiz yatan alkollü kişiyi uyandıramayınca hastaneye sevk etti.

18.12.2024 01:53
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Bartın'da sokak ortasında sızan bir kişi bekçilere korkulu anlar yaşattı. Bekçi ve polislerin bir türlü uyandıramadığı alkollü şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Kemer Köprü Mahallesi, Davut Fırıncıoğlu Caddesi üzerindeki taksi durağı önünde hareketsiz yatan şahsı gören vatandaşlar, 112'yi arayarak yardım istedi. Olay yerine varan bekçi ve polisler, alkollü olduğunu düşündükleri şahsı uyandırmaya çalıştı. Bir süre şahıstan hiçbir tepki alamayan ekipler, bu kez şahsın yaralı olduğu ya da komaya girmiş olabileceği ihtimalini düşündü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı şahsın alkollü olduğu belirlendi.

Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BARTIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bartın'da Sokakta Sızan Alkollü Şahıs Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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