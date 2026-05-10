Bartın'da Yangın Faciası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Bartın'da Yangın Faciası: Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

10.05.2026 09:03
Sobadan çıkan yangın sonrası balkondan atlayan 72 yaşındaki Osman Atik hastaneye kaldırıldı, kurtarılamadı.

Bartın'ın Ulus ilçesinde sobadan çıkan yangın sonrası balkondan atlayarak hastaneye kaldırılan yaşlı adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Bartın'ın Ulus ilçesi Küllü köyünde yaşandı. Yukarı Mahalle'de yaşayan 72 yaşındaki Osman Atik, sobanın içindeki odunları yanıcı madde ile tutuşturmak istedi. Yanıcı madde ile ateşlenen soba bir anda alev aldı. Olayda yaşlı adamın kollarında yanıklar oluştu. Panikle balkondan atlayan Osman Atik, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Vücudunda yanıklar olan ve 2.kattan atlaması sonrası yaralanan 72 yaşındaki Osman Atik'in hayatını kaybettiği öğrenildi. - BARTIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

