Bartın İnkumu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bartın İnkumu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti

Bartın İnkumu\'nda denizde yüzerken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti
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Bartın'ın İnkumu sahilinde denizde yüzerken fenalaşan 63 yaşındaki Semra Durmaz, çevredekilerin ve can kurtaranların müdahalesiyle kıyıya çıkarıldı. Sahildeki bir sağlıkçının kalp masajı yaptığı kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı; cenazesi dualarla toprağa verildi.

Bartın'da denizde yüzerken kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti. Kadının geri döndürmek için yapılan ilk müdahale anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın'ın İnkumu sahilinde dün öğle saatlerinde denize giren 63 yaşındaki Semra Durmaz, yüzerken aniden fenalaştı. Çevredeki vatandaşların ve can kurtaranları yardımıyla kıyıya çıkarılan kadına o sırada tesadüfen sahilde bulunan bir sağlıkçı müdahale etti. Bilinci kapalı olan ve kalp masajı yapılan kadın, olay yerine çağrılan ambulansa Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Semra Durmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durmaz'ın denizden çıkarıldıktan sonra yapılan kalp masajının yapıldığı son anları ise saniye saniye cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Semra Durmaz, Şadırvan Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Eski Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncı, çok sayıda yakınları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Güvenlik, 3. Sayfa, Bartın, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bartın İnkumu'nda denizde yüzerken kalp krizi geçiren kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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