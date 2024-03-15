Bartın'da sık sık yaşanan sel felaketlerini önlemek amacıyla Bartın Irmağı çevresinde camdan duvar örülüyor. Yaklaşık 5 tonluk baskıya dayanıklı 5 santimetre kalınlığındaki camların montajına başlandı.
Bartın'da son yıllarda sık sık yaşanan sel ve taşkınların önüne geçmek için yaklaşık 15 kilometrelik yolculuğun ardından denize ulaşan Bartın ırmağının ıslah çalışmaları sürerken, diğer taraftan da her yıl büyük sellere neden olan ırmak sularının taşmasını önlemek amacıyla camdan duvar yapılıyor.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yaklaşık 500 milyon TL'lik proje çerçevesinde yürütülen proje çalışmaları, bu yıl da süratle devam ediyor. Proje kapsamında yaklaşık 1428 metre uzunluğunda, 5 ton baskıya dayanıklı camdan duvar yapımına başlandı. Bartın ırmağı boyunca, Kanlıırmak Caddesi ve Gazhane Parkı arasındaki yaklaşık 1.5 kilometre uzunluğundaki alanın farklı bölgelerinde farklı çalışmalar yürütülüyor. Gazhane Parkı bölgesinde istinat duvarlarının temelinin atılması için çukur açma çalışması yürütülürken, Yalı bölgesi boyunca süren çalışmalarda ise açılan çukurlara inşaat demirlerinin yerleştirilmesi, beton dökümü gibi işler gerçekleştiriliyor. Projenin başlangıç bölgesindeki Kanlıırmak Caddesi'nde ise cam duvarların montajına başlandı.
Her biri yaklaşık 5 santimetre kalınlığında olan ve yaklaşık 5 tonluk baskıya dayanıklı olan camlar, etrafında profillerle birlikte beton duvarların üzerine yerleştiriliyor. Duvar kadar dayanıklı olan ve korkuluk amacıyla kullanılan cam bariyerlerin yüksekliği ise aradaki bölgelere göre 1 ile 2 metre arasında değişiyor.
Vatandaşlar ise cam duvarın çevre ve doğal güzelliklerin kapanmaması için çok anlamlı bulurken, cam duvarın sel sularının taşıdığı kütüklere dayanaklı olacağı konusunda emin olamadıklarını ifade etti.
Cam beton kurulumunun tamamlanmasının ardından ise ıslah projesinin kinci ayağında dere yatağı genişletme, beton duvar yapımı gibi aşamalar hayata geçirilmesi planlanıyor. - BARTIN
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