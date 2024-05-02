Başakşehir'de husumetlisini bıçakladı - Son Dakika
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Başakşehir'de husumetlisini bıçakladı

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Başakşehir'de yaşanan arbede sonucunda bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

02.05.2024 15:44
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Başakşehir'de husumetlisini böyle bıçakladı

Başakşehir'de husumetlisini bıçaklayarak ölümüne neden olan şahıs yakalandı

İSTANBUL - Başakşehir'de husumetli olan kişi şahıs arasında çıkan arbede de bir kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Başakşehir'de bulunana bir hastaneye dün 23.00 sıralarında yaralı halde bir çocuk geldi. Polis ekipleri çocuğu yaralayan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, hastaneye yaralı vaziyette gelen ve kimlik bilgileri belirlenen B.A. isimli şahıs ile A.R.Ç. isimli şahsın arasında husumet olduğu belirlendi. Şahısların Ziya Gökalp Mahallesi'nde karşılaştıkları sırada aralarında arbede çıktığı öğrenildi. Çıkan arbede sonucunda A.R.Ç. isimli şahsın B.A. isimli şahsı bıçak ile yaraladığı tespit edildi. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği sırada, hastaneye kendi imkanları ile gelen B.A. isimli şahsın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. A.R.Ç. isimli yaşı küçük şahıs bugün yakalandı. Şüpheli şahıs, "Kasten Öldürme" suçundan bugün adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de husumetlisini bıçakladı - Son Dakika

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