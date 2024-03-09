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Başakşehir'de konvoyla yol kapatıp, havai fişek attılar

İSTANBUL - Başakşehir'de Bahçeşehir'de asker eğlencesi yapan bir grup caddeyi trafiğe kapatarak havai fişek atan şahıslar cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Başakşehir Bahçeşehir'de akşam saatlerinde asker eğlencesi sonrasında konvoy yapan bir grup caddede trafiği durdurarak havai fişek attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde trafiği kapatan araçlardan inen şahısların cadde ortasında havaş fişek attığı görüldü.