Başakşehir'de PKK/KCK'ya Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Başakşehir'de PKK/KCK'ya Operasyon

5 PKK/KCK ve YPG/PYD üyesi şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı.

15.11.2024 15:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 şüpheli, Başakşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 Kasım 2024 tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet cep telefonu, 10 adet sim kartı ve 3 adet örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Haberler, Başakşehir, Operasyon, istanbul, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Terör, YPG, Kck, PKK, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de PKK/KCK'ya Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
14:34 Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti Haber sunucusu sevgilisini ensesinden silahla vurup intihar etti
14:13 AK Partili başkandan canlı yayında skandal “torpil“ savunması AK Partili başkandan canlı yayında skandal "torpil" savunması
14:03 Fay hattı bulunmayan Rize’de nasıl deprem oldu Naci Görür açıkladı Fay hattı bulunmayan Rize'de nasıl deprem oldu? Naci Görür açıkladı
13:50 Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı Erdoğan ile Bahçeli arasındaki sürpriz zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı
23:47 Pentagon’dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu Pentagon'dan 757 olayı kapsayan ürküten UFO raporu
23:44 Fransa’da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı Fransa'da olay çıktı: İsrail marşı çalınca tribünler karıştı
23:15 UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu UEFA Başkanı Ceferin, fikstürden şikayet eden futbolcuların gözünü parayla korkuttu
23:11 Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi
22:46 Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu’nun bonservisine rekor değer biçti Yılmaz Vural, Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisine rekor değer biçti
22:44 Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı Yasmin Erbil babasının gözaltına alındığı günü anlattı
22:39 Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ile kurultay için görüşecek iddiası
22:21 TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Anayasa Değişikliği Açıklaması TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Anayasa Değişikliği Açıklaması
22:12 Orkun Kökçü’den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı Orkun Kökçü'den Beşiktaşlıları kahreden transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2024 16:41:31. #1.12#
SON DAKİKA: Başakşehir'de PKK/KCK'ya Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.