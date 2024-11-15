Başakşehir'de PKK/KCK'ya Operasyon

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 şüpheli, Başakşehir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik 12 Kasım 2024 tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 adet cep telefonu, 10 adet sim kartı ve 3 adet örgütsel doküman ele geçirildi. Şüpheliler daha sonra sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL