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Başakşehir'de tır iş yerinin bahçesine düştü - Son Dakika
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Başakşehir'de tır iş yerinin bahçesine düştü

Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır, bariyerleri aşarak iş yerinin bahçesine düştü. Hafta sonu yaşanan kazada işçilerin izinli olması faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazanın yaşandığı yerde işletmesi bulunan Üsmen Acar, daha önce de aynı şekilde burada kaza olduğunu belirterek önlem alınmasını istedi.

Başakşehir\'de tır iş yerinin bahçesine düştü
24.01.2024 - 13:57,  Güncelleme: 13:58
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Başakşehir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir tır, bariyerleri aşarak iş yerinin bahçesine düştü. Hafta sonu yaşanan kazada işçilerin izinli olması faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Başakşehir Organize Sanayi Bölgesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde gerçekleşti. Caddeden yokuş aşağı inen tır sürücüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'na bağlanmak istedi. Cadde ortasında tır şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine manevralar yaparak savrulan tır, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten bir iş yerinin bahçesine düştü. Olayın hafta sonu yaşanması ve işçilerin izinli olması nedeniyle bir faciadan dönülürken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

"Aynı yerde dördüncü kez aynı kaza yaşanıyor"

Kazanın yaşandığı yerde işletmesi bulunan Üsmen Acar, "Hafta sonu olması nedeniyle biz burada değildik. Beni aradılar, ben hemen koşarak geldim. Burada normalde işçiler çalışıyor; hafta içi olsa onlarca işçi yararlanabilirdi. Daha önce de aynı şekilde burada kaza oldu. Biz artık çok tedirgin oluyoruz ve önlem alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Başakşehir'de tır iş yerinin bahçesine düştü - Son Dakika


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