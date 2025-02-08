Başakşehir'de Yangında Hayatını Kaybeden Nazlıcan'ın Cenazesi Teslim Alındı

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Başakşehir'deki yangında ölen Nazlıcan'ın cenazesi Adli Tıp'tan teslim alındı

İSTANBUL - İstanbul'un Başakşehir'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan'ın cenazesi Adli Tıp'tan ailesi tarafından teslim alındı. Nazlıcan Cenazesinin ikindi vakti Hz. Ali Cami'inde kılınacak namazın ardından Eski Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yangın, dün saat 06.00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında meydana geldi. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Yangını fark ederek uyanan Nazlıcan Pehlivan, aynı odayı paylaştığı ağabeyini uyandırdı. Ağabey, aileye haber vermek için odadan çıkarken alevlerin bir anda yükselmesiyle birlikte Nazlıcan mahsur kaldı. Nazlıcan'ı bulan itfaiye ekipleri dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Nazlıcan'ın öldüğü belirlendi. Nazlıcan'ın cansız bedeni adli tıp morguna kaldırıldı.

Otopsi işlemleri tamamlanan Nazlıcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen acılı yakınları tarafından teslim alındı. 5 kişinin hayatını kurtaran Nazlıcan'ın cenazesi, ikindi vakti Başakşehir'de bulunan Hz. Ali Cami'inde kılınacak namazın ardından Eski Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.