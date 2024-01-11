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Başıboş köpeklerin saldırdığı kümes hayvanları telef oldu - Son Dakika
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Başıboş köpeklerin saldırdığı kümes hayvanları telef oldu

Van'da başıboş köpeklerin dadandıkları kümesteki tavuklar telef edildi. Saim Pekel isimli vatandaşın kümese saldıran köpekler, 7 tavuğu telef etti. Olay sonrası köpekler ortadan kayboldu. Vatandaş, yetkililerden başıboş köpek sorununa çözüm bulmalarını istedi.

Başıboş köpeklerin saldırdığı kümes hayvanları telef oldu
11.01.2024 - 20:25,  Güncelleme: 20:30
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Başıboş köpeklerin saldırdığı kümes hayvanları telef oldu

VAN - Van'da başıboş köpekler dadandıkları kümesteki tavukları telef etti.

Edinilen bilgilere göre olay, İpekyolu ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Sürü halinde gezen başıboş köpekler, Saim Pekel isimli vatandaşa ait kümese saldırdı. Kümesteki tavukların 7 tanesini telef eden köpekler, ev sahibinin dışarı çıkması ile ortadan kayboldular.

Olay ile ilgili açıklamada bulunan Saim Pekel isimli vatandaş, "Ben tavukların sesi ile uyandım. Yetişene kadar 9 kümes hayvanımdan sadece bir tavuk ve bir horoz kalmıştı. Diğerlerinin hepsi telef olmuştu" dedi.

Başıboş köpeklerin artık şehrin büyük bir sorunu haline geldiğini aktaran Pekel, "Yetkililer, sokak hayvanlarına çare bulsunlar. Can ve mal güvenliğimiz yok. Çocuklarımız okula gidip gelinceye kadar aklımız gidiyor. Başıboş köpekler kırsal kesimlerde sürü halinde geziyor. Buna bir an evvel çözüm bulmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Karşıyaka, İpekyolu, Van, Hayvanlar, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başıboş köpeklerin saldırdığı kümes hayvanları telef oldu - Son Dakika


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