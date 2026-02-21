Başkale'de Eroin ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkale'de Eroin ve Silah Ele Geçirildi

Başkale\'de Eroin ve Silah Ele Geçirildi
21.02.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma, Van Başkale'de 3 kilo eroin ve silahlar ele geçirerek bir şüpheliyi yakaladı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri bir evde yaptığı arama 3 kilo 100 gram eroin, 99 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, değişik markalarda 2 adet tabanca, 2 adet silah ve bunlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Narkotik ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan müşterek faaliyette Esenyamaç Mahallesi'nde ikamet eden A.Ç. (60) isimli şahsa ait ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Yapılan adli arama neticesinde; 3 kilo 100 gram eroin, 99 adet uyuşturucu/uyarıcı hap, değişik markalarda 2 adet tabanca, 2 adet silah ve bunlara ait şarjör ve fişek ele geçirildi. Şüpheli A.Ç. isimli şahıs ile ilgili adli işlemlere başlanıldı. - VAN

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, 3. Sayfa, Güvenlik, Jandarma, Başkale, Van, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkale'de Eroin ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior’u zora sokacak sözler Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Demet Özdemir’den esprili yorum: Bir kısır eksikti Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti

13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:37
Kral Charles’a parlamentoda soğuk duş ’’Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil’’
Kral Charles'a parlamentoda soğuk duş! ''Soykırım işlediniz, bu topraklar sizin değil''
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
11:28
Görüntü Türkiye’den Sabah bu manzaraya uyandılar
Görüntü Türkiye'den! Sabah bu manzaraya uyandılar
11:23
e-Devlet’te üç harfli kabus Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 13:12:20. #.0.5#
SON DAKİKA: Başkale'de Eroin ve Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.