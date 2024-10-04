Başkale’de Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı - Son Dakika
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Başkale’de Geçici Güvenlik Bölgesi İlanı

Van'ın Başkale ilçesinde belirli bölgeler 3-17 Ekim tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edildi.

04.10.2024 09:16
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Van'ın Başkale ilçesindeki bazı alanlar, "Geçici Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Van ili Başkale ilçesi Karsız Tepe, Kanlı Geçit Sırtı, Beyazpur Tepe, Sivri Tepe, Avcılar Tepe, Sivritaş Tepe, Tozlu Sırtı, Art Tepe, Uçdere, Bedi Sırtı bölgesi ile koordinatları valilik internet sitesinde paylaşılan bölgeler, Van Valiliğince 3 Ekim 2024 (Dahil) - 17 Ekim 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın; bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz olarak girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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