Başkale Kaymakamı, Yangın Sonrası Gazi Yılmaz\'ı Ziyaret Etti

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Van'ın Başkale Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, çıkan yangın sonucu evinde maddi hasar oluşan Gazi Nadir Yılmaz'ı yalnız bırakmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Nadir Yılmaz'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevlere teslim olan eve kısa sürede müdahale eden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Başkale Grup Amirliği ekipleri yangını söndürdü. Evde maddi hasar oluşurken, Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan da evi ziyaret edip, incelemelerde bulunarak Gazi Yılmaz ve ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Başkale Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı personeli, evde hasar tespiti çalışması yaptı. - VAN