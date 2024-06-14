Başkan Doğan'dan yaralanan itfaiye erleriyle ilgili açıklama: 'Hayati tehlikeleri yok' - Son Dakika
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Başkan Doğan'dan yaralanan itfaiye erleriyle ilgili açıklama: 'Hayati tehlikeleri yok'

Samsun'da bebek bezi fabrikası yangınında soğutma çalışması sırasında beton bloğun çökmesi sonucu yaralanan 9 itfaiye eriyle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Arkadaşlarımızın sağlık durumlarını takip ediyoruz. Bizim için tek sevindirici olan tarafı hayati tehlikelerinin olmamasıdır' dedi.

14.06.2024 19:02
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Başkan Doğan'dan yaralanan itfaiye erleriyle ilgili açılama: "Hayati tehlikeleri yok"

SAMSUN - Samsun'da bebek bezi fabrikası yangınında soğutma çalışması sırasında beton bloğun çökmesi sonucu yaralanan 9 itfaiye eriyle ilgili açıklama yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Arkadaşlarımızın sağlık durumlarını takip ediyoruz. Bizim için tek sevindirici olan tarafı hayati tehlikelerinin olmamasıdır" dedi.

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangın, öğlen saatlerinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı. Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada beton blok çöktü. Çökme sırasında itfaiye erleri enkaz altında kaldı. İlk etapta 8 kişi kurtarıldı. Enkaz altında kalan bir itfaiye eri de iş makinesi yardımı ile yapılan çalışma sonucu çıkarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı. Olayda itfaiye erleri Şenol Oğuz, Berkan Talha Mutlu, Muhittin Dinçer, Yalçın Bayrak, Mehmet Efekan Çokuçkun, Abdullah Karakullukçu, Fatih Altın, Furkan Şentürk ve Şerif Akyol yaralandı. Yaralılar Samsun'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret eden Başkan Doğan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Uras yetkililerden bilgi aldı.

"Hayati tehlikeleri yok"

Ziyaret sonrası açıklama yapan Başkan Halit Doğan, "Arkadaşlar toparlama faaliyetlerini yaparken bina içerisinde yukarıdan bir göçük oldu. İtfaiye erlerimiz göçük altında kaldı. Yaralılarımızdan 2'si Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görüyor. Diğerleri ise farklı hastanelere kaldırıldı. İl Sağlık Müdürlüğümüz, doktorlarımız yaralılarla yakından ilgileniyor. Arkadaşımızın hayati tehlikelerinin olmaması bizim için sevindirici. Yaralılarımızın sağlık durumlarını takip ediyoruz. Allah beterinden esirgesin. Bütün çalışan arkadaşlarımızı Allah korusun. Bizim için tek sevindirici olan tarafı hayati tehlike durumu olmamasıdır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Halit Doğan, İtfaiye, Samsun, Bebek, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başkan Doğan'dan yaralanan itfaiye erleriyle ilgili açıklama: 'Hayati tehlikeleri yok' - Son Dakika

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