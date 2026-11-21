AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, 183. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesi bakanlarla bir araya gelerek, talepleri iletti.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 183. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Toplantı öncesi Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ile bir araya geldi. Yapılan toplantı sonrası bir değerlendirme yapan AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Toplantımız öncesinde ve sonrasında bakanlarımız, MYK ve MKYK üyelerimizle bir araya gelerek sohbet etme ve değerlendirmelerde bulunma fırsatı yakaladık. Milletimizle aramızdaki gönül bağını güçlendirmek, hedeflerimize kararlılıkla ilerlemek için teşkilatlarımızla birlikte 81 ilimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük AK Parti ailemize katılan belediye başkanlarımıza hoş geldiniz diyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.