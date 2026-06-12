Yardım kolisi vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama - Son Dakika
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Yardım kolisi vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama

Yardım kolisi vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama
12.06.2026 18:30  Güncelleme: 18:40
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Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın adını kullanarak yardım kolisi bahanesiyle vatandaşları 310 bin lira dolandıran şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda 3 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın adını kullanarak yardım kolisi bahanesiyle vatandaşları dolandırdığı belirlenen şüphelilere yönelik 5 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı, 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik yürütülen çalışma kapsamında, şüphelilerin telefonla aradıkları kişilere kendilerini Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan olarak tanıttıkları, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolisi hazırlandığını söyleyerek para talep ettikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde 4 ayrı olayda toplam 310 bin lira dolandırıcılık yapıldığı tespit edildi.

Samsun merkezli olarak Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Bartın ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Ayrıca bir şüphelinin başka bir dolandırıcılık suçundan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet tüfek ile çok sayıda cep telefonu ve dijital materyale el konuldu. Polisteki sorgulanması tamamlanan 6 kişi bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh ceza mahkemesine ifade veren Ü.Ö., T.A. ve Ö.M. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, H.İ.D., L.T. ve İ.A., adli kontör şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Dolandırıcılık, Halit Doğan, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yardım kolisi vaadiyle dolandırıcılığa 3 tutuklama - Son Dakika

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