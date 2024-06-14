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Başkentte fırtına sonucu bir aracın üzerine ağaç devrildi

ANKARA - Ankara'da öğle saatlerinden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış, dolu ve fırtına sonucu bir aracın üzerine ağaç devrildi.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara'da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Ankara'nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı. Çankaya ilçesi Sıhhıye'de bir aracın üzerine fırtına sonucu ağaç devrildi. Ulus'ta bulunan Gençlik Parkı çevresinde ise yollar göle dönerken o anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.