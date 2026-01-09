Köpeklerin saldırısında yaralanan Yılmaz'ın ailesine 5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verildi - Son Dakika
Köpeklerin saldırısında yaralanan Yılmaz'ın ailesine 5 milyon lira tazminat ödenmesine karar verildi

09.01.2026 14:00
12 yaşındaki Tunahan Yılmaz'ın sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralanması üzerine açılan davada, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin kusurlu bulunarak aileye 5 milyon lira tazminat ödemesine hükmedildi.

Başkentte Tunahan Yılmaz'ın (12) sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığı olaya ilişkin açılan davada mahkeme, olayda kusurlu olduklarına karar verdiği Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin aileye 5 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.

Ankara'da başıboş köpeklerin yaraladığı Tunahan Yılmaz'ın ailesi, çocuklarının 15 ameliyat geçirdiği ve tıbbi operasyonlarının uzun süre devam edeceği, okuluna gidemediği ve davalı idarelerin hizmet kusurunun bulunduğu gerekçeleriyle 10 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi, olayda kusurlarının olmadığını ifade ederken, davanın reddedilmesi talebinde bulundu.

Bu talebi reddeden Ankara 8. İdare Mahkemesi sahipsiz hayvanların bakımı, gözetimi, saldırgan olanlarının eğitilmesi gibi görev ve sorumlulukların valiliklere, büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna karar verdi.

Tunahan'ın vücudunda çok sayıda yaralanma olduğu, birçok açık yaranın bulunduğu, kuduz tedavisi gördüğü, başındaki yaranın başka bir bölgeden doku nakli ile kapatılmış olduğuna değinildi.

Hususları değerlendiren mahkeme, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Keçiören Belediyesi'nin aileye 5 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Valiliği, Hayvan Hakları, 3-sayfa, Son Dakika

