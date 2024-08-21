Batı Kudüs'te Haredi Protestosuna Polis Müdahalesi - Son Dakika
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Batı Kudüs'te Haredi Protestosuna Polis Müdahalesi

Batı Kudüs\'te Haredi Protestosuna Polis Müdahalesi

Batı Kudüs'te zorunlu askerlik kararına tepki gösteren Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) protestosuna atlı ve coplu polisler müdahale etti. İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Harediler) erkeklerin zorunlu askerlik muafiyetini kaldırmasına tepkiler sürüyor. Harediler, zorunlu askerlik hizmetine karşı bir kez daha Batı Kudüs'te sokağa çıktı. Yol kapatıp 'Öleceğiz, askere gitmeyeceğiz', 'Naziler', 'Orduya değil, hapishaneye gideriz' şeklinde sloganlar atan Harediler, askerlik şubesine girmeye çalıştı. İsrail polisi tazyikli su ve copla müdahalede bulunurken, atlı polisler de kalabalığın arasına daldı. Bazı Haredilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

21.08.2024 14:46
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Batı Kudüs'te zorunlu askerlik kararına tepki gösteren Ultra Ortodoks Yahudilerin (Harediler) protestosuna atlı ve coplu polisler müdahale etti.

İsrail'de Yüksek Mahkeme'nin Ultra Ortodoks Yahudi (Harediler) erkeklerin zorunlu askerlik muafiyetini kaldırmasına tepkiler sürüyor. Harediler, zorunlu askerlik hizmetine karşı bir kez daha Batı Kudüs'te sokağa çıktı. Yol kapatıp "Öleceğiz, askere gitmeyeceğiz", "Naziler", "Orduya değil, hapishaneye gideriz" şeklinde sloganlar atan Harediler, askerlik şubesine girmeye çalıştı. İsrail polisi tazyikli su ve copla müdahalede bulunurken, atlı polisler de kalabalığın arasına daldı. Bazı Haredilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

İsrail Yüksek Mahkemesi, 25 Haziran'da Ultra Ortodoks Yahudi erkeklerin askerlik muafiyetinin kaldırılmasına ve elverişli olanların orduya alınmasına karar vermişti.

İsrail'in kuruluşundan bu yana zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutulan Harediler ise orduda dinlerinin gerektirdiği şekilde yaşayamayacakları gerekçesiyle askerlik yapmayı reddediyor. - KUDÜS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batı Kudüs'te Haredi Protestosuna Polis Müdahalesi - Son Dakika

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