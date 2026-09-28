Batman Balpınar\'da hafif ticari araç eşeğe çarptı, hayvan telef oldu

Batman Balpınar'da hafif ticari araç eşeğe çarptı, hayvan telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batman'da Balpınar beldesi girişinde seyreden hafif ticari araç, yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Kazada eşek olay yerinde telef oldu, araçta maddi hasar oluştu ve inceleme başlatıldı.
Batman'da hafif ticari araç, yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Hayvan telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki hafif ticari araç, Balpınar beldesi girişinde yola aniden çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın şiddetiyle eşek olay yerinde telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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