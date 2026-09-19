Batman Bayındırlık'ta iki araç çarpıştı, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Batman Bayındırlık'ta iki araç çarpıştı, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Batman Bayındırlık\'ta iki araç çarpıştı, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Batman Bayındırlık Mahallesi'nde saat 11.30'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı; durumunun iyi olduğu öğrenildi, araçlarda maddi hasar oluştu.

Batman Bayındırlık Mahallesi'nde iki aracın karıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30'da Batman Bayındırlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan her iki araçta ise maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA
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