Batman\'da Cinayet Zanlısı Tutuklandı

Batman'da 18 yaşındaki genci sokak ortasında öldüren zanlı tutuklandı.
Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, 27 Aralık 2024'te merkez Meydan Mahallesi Komando Caddesi'nde Halil İbrahim Etike'nin öldürülmesi olayına karışan şahısların yakalanması için başlatılan çalışmaların sonuç verdiği belirtildi. Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu şüpheli 4 şahsın yakalandığı kaydedildi. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - BATMAN
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