Batman'da düğün salonunda bıçaklı kavga: 3 yaralı

BATMAN - Batman'da bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gültepe Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine, taraflar birbirine bıçakla saldırdı. Kavgada T.K. ve Z.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, kavgaya karışan diğer kişilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlatıldı.