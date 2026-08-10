Batman’da iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika
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Batman’da iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı

Batman’da iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı
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Batman'da iki ticari minibüs çarpıştı; 9 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Batman'da iki ticari minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan 2 yaralı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Kaza, Yeni Siirt Çevre Yolu girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiri yönünden Batman şehir merkezine giden ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 72 S 0589 plakalı servis minibüsü ile 34 FF 9042 plakalı minibüs çarpıştı. 9 kişinin yaralandığı kazada, 2 kişi araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, araçlarda sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Batman'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, İtfaiye, Batman, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman’da iki minibüs çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

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