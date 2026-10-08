Batman\'da kaçak kesimde 52 bin 801 lira ceza uygulandı, 14 hayvanın eti imha edildi

Batman'da halk sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kaçak kesim yaptığı tespit edilen kişi veya kişilere 52 bin 801 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde, 14 küçükbaş hayvana ait karkas et ve sakatata da el konularak imha edildi.

Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Batman İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğiyle kent genelinde ortak denetim ve kontroller gerçekleştirildi. Yapılan kontroller sırasında kaçak kesim yapıldığı tespit edilirken, sorumlular hakkında 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işlem başlatıldı. Mevzuat hükümleri doğrultusunda toplam 52 bin 801 lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca kaçak kesim sonucu elde edildiği belirlenen 14 küçükbaş hayvana ait karkas et ve sakatata el konuldu. El konulan ürünler, ilgili mevzuat kapsamında imha edildi. Batman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, halk sağlığının korunması, tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının sağlanması ve mevzuata aykırı kaçak kesimlerin önlenmesi amacıyla denetimlerin ilgili kurumlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde sürdürüleceği belirtildi.

Yetkililer, vatandaşların sağlığını tehdit edebilecek kaçak kesim ve mevzuata aykırı gıda faaliyetlerine karşı denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.