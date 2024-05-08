Batman'da kadına şiddet: Sokak ortasında tekme tokat dövüldü - Son Dakika
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Batman'da kadına şiddet: Sokak ortasında tekme tokat dövüldü

Batman'da bir büfe işletmecisi, büfesinin önünde bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti. Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Kadının darp etmeye çalışmasına rağmen saldırgan kadını durdurmadı ve küfürler savurarak devam etti.

08.05.2024 21:02
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Batman'da kadına şiddet: Sokak ortasında tekme tokat dövüldü

,-Batman'da kadının darp edilme anları kamerada

BATMAN - Batman'da bir büfe işletmecisi, büfesinin önünde bir kadını tekme tokat döverek hastanelik etti.

Edinilen bilgilere göre, Gültepe Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen büfe işletmecisi, sokak ortasında genç bir kadını henüz öğrenilemeyen bir sebeple tekme tokat dövdü.

Kadının darp edildiğini gören çevredeki vatandaşlar cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Şahıs, suratını yumruk ve tokatlayarak yere düşürdüğü kadını yerde de tekmeleyerek dövmeye devam etti.

Kadının "Ne yapıyorsun, pislik" diye bağırarak adamın tekme tokat ve yumruklarından kurtulmaya çalışmasına rağmen kadını darp etmeye devam eden adam, "Git babanı çağır" diye bağırdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Batman'da kadına şiddet: Sokak ortasında tekme tokat dövüldü - Son Dakika

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