Batman\'da Kamyonet Mesire Alanına Girdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde virajı alamayarak mesire alanına giren kamyonet hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 34 LR 56 06 plakalı kamyonetin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle Kırkat Göleti Mesire alanı duvarına çarparak içeri girdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen şoför, Ozan Daştan (28) ve Simizar Daştan (47), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - BATMAN