Batman'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

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Batman'da aniden karşısına çıkan kadın yayaya çarpmamak için manevra yapan motosiklet sürücüsü kaza yaptı, kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde seyir halindeki motosiklet sürücüsü Dörtyol Kavşağında aniden önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yaptı.

Manevra ile birlikte savrulan motosiklet sürücüsü savrularak kafasını yere çarptı.

Başında kas olmasına rağmen ağır yaralanan sürücü Emrah Koç(18), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Koç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN