Batman\'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

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Batman'da meydana gelen kazada kontrolden çıkan motosikletin savrulması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Kaza sabah saatlerinde Batman Özgürlük Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan 22 yaşında Akif Tufan'ın, kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak devrildi. Devrilme sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralı olarak Batman İluh Devlet Hastanesine kaldırılan Tufan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - BATMAN