Batman\'da Nisan Ayı Asayiş Raporu Açıklandı

Batman Valisi Ekrem Canalp, nisan ayı asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve terörle mücadele verilerini paylaştı.

Vali Ekrem Canalp, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz'ün katılımıyla valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nda nisan ayına ilişkin güvenlik, asayiş, narkotik, kaçakçılık, göçmen kaçakçılığı, siber suçlar ve terörle mücadele verilerini kamuoyu ile paylaşıldı.

Vali Canalp, nisan ayında 207 narkotik olayına müdahale edildiğini ve 212 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, aynı ay içerisinde 10 kişi tutuklandığını söyledi. Bu yıl son 4 ayda bu sayı 966'ya yükselirken, tutuklu sayısı da yüzde 41 artarak 71'e ulaştığını belirten Canalp, "Nisan ayında toplam 60 kilo 225 gram skunk, 1 kilo 34 gram metamfetamin, 246 gram esrar, 209 gram bonzai ve 18 gram kokain ele geçirildi. Son bir yılda 2 bin 541 olayda 2 bin 708 kişiye adli işlem yapıldı, 236 kişi tutuklandı. Aynı dönemde 801 kilo 891 gram uyuşturucu ve 32 bin 855 adet uyuşturucu hap ele geçirildi" dedi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında nisan ayı içerisinde bir önceki yılın nisan ayına kıyasla müdahale edilen olay sayısının yüzde 25 artarak 61 birden 76'ya yükseldiğini aktaran Canalp, "Kaçakçılık ve organize suçlarına karışmış olan 83 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilenler arasında 26 bin 340 adet kaçak sigara, 95 adet elektronik sigara, 182 çeşitli emtia ve 153 kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Son bir yılda ise bin 13 olayda bin 77 kişi hakkında işlem yapıldı, 56 kişi tutuklandı. Bu dönemde 336 ton kaçak akaryakıt, 304 bin 195 kaçak sigara, 23 bin 646 emtia, 458 tabanca, 2 bin 76 uzun namlulu fişek, 2 bin 625 tabanca fişeği ve 2 bin 502 tarihi eser ele geçirildi.Nisan ayında 7 olaya müdahale edilerek 7 kişi hakkında işlem yapıldı. Son 4 ayda 41 olayda 59 kaçak göçmen geri gönderme merkezlerine sevk edildi" diye konuştu.

Siber suçlarla mücadelede geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 azalma yaşandığına dikkat çeken Vali Canalp, "Nisan ayında 138 olay kayıtlara geçti. Son bir yılda bin 569 siber olaya müdahale edilerek 191 kişi cezaevine gönderildi. Asayiş olaylarında Nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandı. Olay sayısı 906'dan 884'e gerilerken, olayların yüzde 98'i aydınlatıldı" şeklinde konuştu. - BATMAN